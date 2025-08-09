Diyarbakır Silvan'da Örtü Yangını Çıktı

Silvan ilçesine bağlı Kalemli Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan örtü yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Kalemli Mahallesi'nde akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Haber ve kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
