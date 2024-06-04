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Diyarbakır Silvan'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 gözaltı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 3 öğrenci gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrenciler arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Yüksek Mahallesi'nde dün okul çıkışı öğrenciler arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Öğrenci yakınlarının da karıştığı kavgada, 4 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 öğrenci gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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