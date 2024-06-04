Diyarbakır Silvan'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 gözaltı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 3 öğrenci gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrenciler arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Yüksek Mahallesi'nde dün okul çıkışı öğrenciler arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Öğrenci yakınlarının da karıştığı kavgada, 4 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karışan 3 öğrenci gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.