Diyarbakır Silvan'da Kırsal Alanda Örtü Yangını Çıktı
Güncelleme:
Silvan ilçesinde, Kalemli Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan örtü yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Kalemli Mahallesi'nde akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
