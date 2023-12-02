Diyarbakır, Siirt ve Elazığ'da Gazze'ye Destek Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Diyarbakır, Siirt ve Elazığ'da İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler bir araya geldi. Etkinliklerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi ve destek mesajları verildi.

Diyarbakır, Siirt ve Elazığ'da İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşlarınca düzenlenen "Çocuklar Gazze İçin Yürüyor" etkinliğinde bir araya gelen çocuklar ve yakınları, merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünden Hazreti Süleyman Camisi'ne yürüdü.

Yürüyüşte, ellerinde Filistin bayrakları ile sık sık İsrail karşıtı slogan atan çocuklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüşün ardından çocuklar adına açıklamada bulunan 11 yaşındaki Elif Sara Zeybek, Gazzeli çocukların okula gidemediğini, oyunlar oynayamadığını, sevdikleriyle görüşemediğini söyledi.

Zeybek, "Sevgili Gazzeli kardeşlerim, dünya, size yapılan bu zulme karşı sessiz kalıyor. Bu da kötü insanları cesaretlendiriyor. Ama Diyarbakır çocukları olarak bizler bu haksızlığa sessiz kalamayacağız." ifadelerini kullandı.

Siirt

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde "Filistin için yola çık" sloganıyla düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Meydanı'nda başladı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Atatürk Bulvarı ve Cengiz Topel Caddesi güzergahından saat kulesi önüne bisikletlerle tur attı.

TÜGVA Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik, AA muhabirine, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla böyle bir etkinlik tertiplendiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Tetik, "Filistin'deki kardeşlerimize destek için bisikletlerimiz ve bayraklarımızla konvoy oluşturduk. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı." dedi.

Katılımcılardan Muhammet Tetik de etkinliğe bisikletiyle katıldığını belirterek, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını vurguladı.

Elazığ

Elazığ'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyıp Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Yaşar Doğan, 7 Ekim'de başlayan saldırıların artık şiddetlenen çatışmalarla birlikte katliama dönüştüğünü söyledi.

Bütün dünyanın gözü önünde soykırımın devam ettiğini dile getiren Doğan, şöyle dedi:

"İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek hastaneler hedef alınmaktadır. Hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanları elektriksiz, ilaçsız, oksijensiz şartlarda tedavi sunmak için destansı bir mücadele vermektedirler. Ayrıca tüm malzemelerin temini ve sağlık sunumu hizmeti engellenmektedir. Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar hedef değildir. Bu saldırılar açıkça bir savaş suçudur. Bu sessiz yürüyüşü yaygınlaştırmaya kararlıyız. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm dünyadaki hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları hareket etmeye çağırıyoruz."