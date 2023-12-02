Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır, Siirt ve Elazığ'da Gazze'ye Destek Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır, Siirt ve Elazığ'da İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler bir araya geldi. Etkinliklerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi ve destek mesajları verildi.

Diyarbakır, Siirt ve Elazığ'da İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşlarınca düzenlenen "Çocuklar Gazze İçin Yürüyor" etkinliğinde bir araya gelen çocuklar ve yakınları, merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünden Hazreti Süleyman Camisi'ne yürüdü.

Yürüyüşte, ellerinde Filistin bayrakları ile sık sık İsrail karşıtı slogan atan çocuklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüşün ardından çocuklar adına açıklamada bulunan 11 yaşındaki Elif Sara Zeybek, Gazzeli çocukların okula gidemediğini, oyunlar oynayamadığını, sevdikleriyle görüşemediğini söyledi.

Zeybek, "Sevgili Gazzeli kardeşlerim, dünya, size yapılan bu zulme karşı sessiz kalıyor. Bu da kötü insanları cesaretlendiriyor. Ama Diyarbakır çocukları olarak bizler bu haksızlığa sessiz kalamayacağız." ifadelerini kullandı.

Siirt

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde "Filistin için yola çık" sloganıyla düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Meydanı'nda başladı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Atatürk Bulvarı ve Cengiz Topel Caddesi güzergahından saat kulesi önüne bisikletlerle tur attı.

TÜGVA Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik, AA muhabirine, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla böyle bir etkinlik tertiplendiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Tetik, "Filistin'deki kardeşlerimize destek için bisikletlerimiz ve bayraklarımızla konvoy oluşturduk. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı." dedi.

Katılımcılardan Muhammet Tetik de etkinliğe bisikletiyle katıldığını belirterek, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını vurguladı.

Elazığ

Elazığ'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyıp Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Yaşar Doğan, 7 Ekim'de başlayan saldırıların artık şiddetlenen çatışmalarla birlikte katliama dönüştüğünü söyledi.

Bütün dünyanın gözü önünde soykırımın devam ettiğini dile getiren Doğan, şöyle dedi:

"İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek hastaneler hedef alınmaktadır. Hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanları elektriksiz, ilaçsız, oksijensiz şartlarda tedavi sunmak için destansı bir mücadele vermektedirler. Ayrıca tüm malzemelerin temini ve sağlık sunumu hizmeti engellenmektedir. Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar hedef değildir. Bu saldırılar açıkça bir savaş suçudur. Bu sessiz yürüyüşü yaygınlaştırmaya kararlıyız. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm dünyadaki hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları hareket etmeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title