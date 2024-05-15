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Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi

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Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de Aile Haftası kapsamında 'Ailemiz İstikbalimiz' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri, ailenin önemine dikkat çekerek, farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de Aile Haftası kapsamında "Ailemiz İstikbalimiz" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, Anıt Park'a kadar devam etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Anıt Park'ta yaptığı açıklamada, bireylerin sağlıklı yaşaması ve kendilerini güvende hissetmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Toplumun şekillenmesinde, sağlıklı gelişmesinde, devletin oluşmasında ailenin temel çekirdek olduğunu kaydeden Polat, "Bireyin sağlığı, bireyin şekillenmesi ailede olur. Bakanlığımız, aileler ile ilgili çok güçlü çalışmalar yapıyor. Yapılan yürüyüşümüzle de güçlü bir farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Siirt

Siirt'te de ???????Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe katılanlar, ellerinden pankartlarla Hakkı Akyüz Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, ailenin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını aktardı.

Hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini aktaran Sidar, "Toplumumuzun en önemli birimi ailedir, ailenin önemini vurgulamak amacıyla bu yıl 'Ailemiz İstikbalimiz' sloganıyla Türkiye genelinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bakanlık ailenin altyapısını güçlendirmek amacıyla çok yönlü sosyal hizmetler gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüş Dörtyol mevkisinden Valiliğe kadar sürdü.

Yürüyüşte aileler ve çocuklar, "Aile İstikbalimizdir", "Güçlü birey, güçlü aile" pankartlarını taşıdı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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