Diyarbakır, Siirt ve Batman'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Diyarbakır, Siirt ve Batman'da başladı.

Diyarbakır Müftülüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde 2 bin 94 cami ve Kur'an kursunda açılan kurslara ilk gün 25 bin 914 öğrenci katıldı.

Bağlar İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Şefik Efendi Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursunu ziyaret etti, öğrencilerle görüştü.

Yıldızbaş, AA muhabirine, kursların tüm cami ve Kur'an kurslarında açıldığını, kayıtlarının devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl ilçelerinde 8 bin öğrenciye eğitim verdiklerini ifade eden Yıldızbaş, bu yıl hedeflerinin 10 bin öğrenciyi kurslardan faydalandırmak olduğunu belirtti.

Yıldızbaş, "Yaz Kur'an kurslarında sadece dini eğitim verilmiyor. Aynı zamanda milli, manevi, ahlaki olarak çocuklarımızın gelişmesi için çeşitli programlar hazırlandı. Çocuklar bir taraftan Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrenecekler, bir taraftan da yaz tatilinde sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunacaklar." dedi.

Siirt

Siirt'te yaz Kur'an kurslarında eğitime başlandı.

Merkez Hacı Fethi Serin Camisinde din görevlisi Muhammed Aygan, bugün itibarıyla kent genelinde başlayan kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Aygan, çocukların yaz sezonunu en güzel şekilde değerlendirmeleri için eğitimin yanı sıra sosyal etkinlikler de gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Halid Bin Velid Camisi'nde din görevlisi Hüseyin Şen de öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kursların bugün büyük bir heyecanla başladığını söyledi.

Batman

Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Yıldız Camisi'nde gazetecilere, kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in hayatı, temel dini bilgiler ve güzel ahlakla ilgili eğitim verileceğini söyledi.

"Camiler 1,5 ay boyunca çocuk sesleriyle şenlenecek." diyen Durmuş, kurslara yoğun katılım beklediklerini belirtti.