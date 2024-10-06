Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla yürüyüşler düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında grup sık sık tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüşe katılan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in saldırılarına tepki amacıyla toplananlara teşekkür etti.

Katılımcı sivil toplum kuruluşları adına konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in kadın, çocuk, genç, yaşlı ve hasta demeden sivil insanları katlettiğini söyledi.

Tekdemir, "Filistinli kardeşlerimiz, her türlü hak ihlaline maruz kaldı. Mazlum bir halk, siyonistler tarafından katledildi, arazilerine el konuldu, evleri ve yaşam alanları gasbedildi." dedi.

Program, okunan duayla sona erdi.

???????- Siirt

Siirt'te Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla, sloganlar ve tekbirler eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker, konuşmasında İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.

Dünyanın suskunluğunun binlerce insanın ölümüne neden olduğunu belirten Şeker, "Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur." ifadesini kullandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Filistin uyruklu Uzman Dr. Hüseyin Atvan da soykırımın devam ettiği Filistin'de ölenlerin arasında yakınlarının da bulunduğunu belirtti.

İsrail'in vahşetine karşı uluslararası toplumun harekete geçmesini isteyen Atvan, İsrail ürünlerine boykotun artırılması çağrısında bulundu.

Program, okunan duayla sona erdi.

Şırnak

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nin önünde "Soykırıma Lanet, Direnişe Bin Selam" temasıyla araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, kent merkezinde tur attıktan sonra Cizre ilçesindeki Nuh Nebi Camisi'nin önünde toplandı.

Caminin avlusunda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kalabalık, sloganlar atarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Platform adına açıklama yapan Nevzat Uysal, saldırılarda Gazze'deki insanların çocuk, yaşlı, genç demeden katledildiğini ve tüm dünyanın buna sessiz kaldığını söyledi.

Uysal, şöyle dedi:

"Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak, Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma dur demek için buradayız. Soykırımı lanetliyoruz."

Programda daha sonra dua okundu.

Mardin

Mardin'de Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki Valilik Parkı önünde bir araya gelen kalabalık, "Fırat'tan Gazze'ye Direnişe Bin Selam" yazılı pankart açtı.

Buradan hareket eden kalabalık, Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler getirip İsrail aleyhine sloganlar atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Platformun dönem sözcüsü Necmettin Başboğa, konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Yürüyüşe Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bazı siyasi partilerin temsilcileri, platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı.