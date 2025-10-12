Haberler

Diyarbakır SGK, Eylül Ayında Türkiye Birincisi Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Sosyal Güvenlik Kurumu, eylül ayında 'İl Müdürlükleri Performans Karnesi'nde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. İl Müdürü Garip Karatay, bu başarıyı vatandaş odaklı hizmet anlayışına bağladı.

Diyarbakır Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, eylül ayında "İl Müdürlükleri Performans Karnesi"nde Türkiye birincisi oldu.

Diyarbakır SGK İl Müdürü Garip Karatay, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Kurum Başkanlığımızca her ay yayınlanan 'İl Müdürlükleri Performans Karnesi'nde eylül ayı Türkiye birincisi olduk. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızın ve çalışmalarımızın karşılığını almaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Eski Başbakan lüks yatta aşka geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Eski Başbakan lüks yatta aşka geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.