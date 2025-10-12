Diyarbakır SGK, Eylül Ayında Türkiye Birincisi Oldu
Diyarbakır Sosyal Güvenlik Kurumu, eylül ayında 'İl Müdürlükleri Performans Karnesi'nde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. İl Müdürü Garip Karatay, bu başarıyı vatandaş odaklı hizmet anlayışına bağladı.
Diyarbakır SGK İl Müdürü Garip Karatay, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Kurum Başkanlığımızca her ay yayınlanan 'İl Müdürlükleri Performans Karnesi'nde eylül ayı Türkiye birincisi olduk. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızın ve çalışmalarımızın karşılığını almaya devam ediyoruz."
