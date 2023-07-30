Diyarbakır-Şanlıurfa Yolu Üzerinde Zincirleme Kaza: 2 Ağır Yaralı, 5 Kişi Yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç karıştı ve 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve yol bir süre trafiğe kapatıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.