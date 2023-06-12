Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kaza haberi

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda duran kamyona arkadan gelen tır çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 02.30 sularında Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tavuk taşıyan tır, mola halinde olan sebze yüklü 34 BAK 122 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü ağır yaralanırken, molada olan kamyon sürücüsü aracının altında kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kamyonun sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer iki kişi hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR