Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda kaza: 4 yaralı

Güncel Haberler

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 24. kilometresi Tokaçlı mezrasında meydana geldi. Y.M idaresindeki 27 ADF 945 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Y.M, B.M, H.M ve B.M, yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine motorize sağlık, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda kaza: 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 24. kilometresi Tokaçlı mezrasında meydana geldi. Y.M idaresindeki 27 ADF 945 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Araçta bulunan Y.M, B.M, H.M ve B.M, yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine motorize sağlık, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

Diyarbakır Şanlıurfa Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title