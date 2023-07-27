Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nda Ani Fren Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nda meydana gelen ani fren kazasında, iki minibüs çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu'nda ani fren kazaya neden oldu. İki minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu'nda 21 M 0158 plakalı şehir içi minibüsü şoförü, önüne otomobil çıkmasıyla nedeniyle ani fren yaptı. Seyir halindeki 21 M 0457 plakalı şehir içi minibüsü ise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki minibüs içerisinde birer yolcu yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR