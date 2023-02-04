Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda aksamalar yaşanıyor (2) Güncel Haberler TRAFİĞE AÇILDI?Marmaris'e giderken yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda araçta beklemek zorunda kalan Nazmi Baysal, "Marmaris'e gidiyordum. Yol kapalı. Yolların açılmasını bekliyoruz" dedi. TRAFİĞE AÇILDI ? Marmaris'e giderken yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda araçta beklemek zorunda kalan Nazmi Baysal, "Marmaris'e gidiyordum. Yol kapalı. Yolların açılmasını bekliyoruz" dedi. Serhat Karakaş da "Yolun açılmasını bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede açılır, buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. Yol, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla açıldı. Kara yolunda kontrollü olarak araç geçişlerine izin verildi. Diyarbakır Havalimanı'nda ise bazı uçak seferleri iptal edilirken, pistlerde biriken karlar temizleniyor. Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Şanlıurfa Marmaris Tragger Güncel Haberler

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