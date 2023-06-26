Diyarbakır polisi bayram öncesi yan kesicilere göz açtırmadı: 6 tutuklama

Diyarbakır'da bayram öncesi yankesicilerin eylemleri KGYS'ye yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır polisi, girdiği sucu ve simitçi kimliğiyle bayram öncesi yan kesicilere göz açtırmadı. Üzerinde çalıntı malzemeler ele geçirilen 9 şüphelinden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı alışverişi nedeniyle yoğunluğun olduğu bölgelerde çantalardan, pantolonlardan ve bebek arabalarından yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine tedbirlerini artırdı.

Merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde belirlenen bölgelerde polis ekipleri, simitçi ve su satıcısı gibi davranarak bulundukları alanları izlemeye aldı. Yapılan çalışmada 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, yaya devriye görevi yürüten polis ekiplerine bildirilerek gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin bazılarının üzerinde çalıntı çanta ve cep telefonları çıktı.

Şüphelilerin yankesicilik yaptığı anlar Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi ve güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyet ilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler üzerinden ele geçirilen çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamındaki polisin kılık değiştirerek uyguladığı yöntemin süreceği belirtildi.