Diyarbakır otogarında bayram öncesi geliş hareketliliği

DİYARBAKIR Kurban Bayram'ında 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar, otogarların yolunu tuttu. Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gidişten çok geliş hareketliliği yaşanmaya başladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kimisi tatil beldelerine, kimisi de il ve ilçelerine gitmek için planlar yaptı. Birçok şehirde başta otogarlar olmak üzere seyahatte yoğunluk başladı. Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise, gidişten çok geliş yoğunluğu yaşandı belirtildi. Otobüs firması yetkilisi Abdullah Doğmuş, sefer dönüşlerinde yoğunluk olduğunu, gidişlerde yüzde 20'lik bir gidiş olduğunu söyledi. Doğmuş, "Artık vatandaşlarımız illerden çok ilçelere gitmeye başladılar. Bayramlarını köylerine, bahçelerine gidip orada tatillerini yapıyorlar. Buradan kalkayım Antalya'ya tatil yapmaya gideyim, artık bitti. Gidenler oluyordur ama yüzde 20'lik bir kesim gidiyordur" dedi.

"9 günlük bayram tatili yeter"

Kuzeni ile tatile giden yolculardan Ali Burak Demir, "Hazır Kurban Bayramı tatili de başladı. Antalya'ya gitmeye karar verdik.1 hafta kadar tatil yapmayı düşünüyoruz. Farklılık olsun diye güzel bir tatil yapacağız. 9 günlük bayram tatili bence yeterli. Ben öğrenciydim, okulum yeni bitti. Ama özel sektörde çalışanlar için yeterlidir" diye konuştu. Kurban Bayramı tatilini ağabeyinin yanında geçirmek için yola çıkan Yunus Emre Çavlar ise, "Bu bayram tatilinde İstanbul'a ağabeyimin yanına gideceğim. Orada gezip dolaşmayı düşünüyorum. 9 günlük süre bayağı iyi. Tatil içinde güzel zaman geçirilecek bir süre" şeklinde konuştu.