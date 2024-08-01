Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

DİYARBAKIR Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.