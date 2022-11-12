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Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki patlamada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki patlamada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 2'nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında patlama meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır OSB'de bir alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada, biri ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralı, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Diyarbakır OSB 3. Sayfa Güncel Haberler

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