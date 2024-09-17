Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti ile ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ile Ş.K. ve İ.K. adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ile Ş.K. ve İ.K. adliyeye sevk edildi.