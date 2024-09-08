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Diyarbakır'da Narin'in Otopsi İşlemleri Devam Ediyor

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Diyarbakır'da Narin'in otopsi işlemleri sürerken, Adli Tıp Kurumu önünde bir basın açıklaması yapıldı. Olayla ilgili gelişmeler ve kamuoyuna verilen bilgiler üzerinde duruldu. Yetkililerin açıklamaları ile otopsinin sonuçları ve Narin'in durumu hakkında bilgi almak isteyen medya mensupları yer aldı. Bu süreçteki gelişmeler, bölgede geniş yankı uyandırdı.

DİYARBAKIR Narin'in otopsi işlemleri devam ederken Adli Tıp Kurumu önünden yapılan açıklamalar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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