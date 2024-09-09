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Diyarbakır'da Narin'in Cansız Bedeni Helikopterle Görüntülendi

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Diyarbakır'da, Narin isimli bir bireyin cansız bedeninin taşındığı kırmızı aracın görüntüleri, arama çalışmasına katılan bir helikopter tarafından kaydedildi. Olay, bölgedeki arama kurtarma ekipleri ve helikopterle yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıktı. Narin'in ölüm nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR Narin'in cansız bedeninin taşındığı kırmızı aracın görüntüleri, arama çalışmasına katılan helikopterden böyle görüntülenmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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