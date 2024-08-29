Diyarbakır'da kaybolan çocuğun ağabeyinin gözaltı süresi uzatıldı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 9'uncu günde sürerken, ağabey E.G.'nin (18) gözaltı süresi uzatıldı. Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, "Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

GENİŞ KAPSAMLI ARAMA

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

BULUNAN TERLİKLER, NARİN'E AİT ÇIKMADI

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi. Dün de mahallenin 2 kilometre uzaklığındaki Eğertutmaz Deresi'nde iş makinelerinin desteğiyle başlatılan çalışmalarda bir terlik daha bulundu. Güran ailesinin beyanı sonrası bu terliğin de Narin'e ait olmadığı belirlendi.

BAKAN TUNÇ: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır" dedi.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ AĞABEY

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi E.G. olduğu öğrenildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği, incelemeden sonra tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

'ÇOCUKLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ŞÜPHENİZ OLMASIN

Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, gözaltındaki E.G.'nin kendi kendisini ısırdığını belirterek, "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.

'TELEFONU YERE ÇARPTIĞI ZAMAN BENİM YANIMDAYDI'

Narin'in amcası Erhan Güran ise E.G.'nin kolundaki ısırık izine ait sonuçların gelinceye kadar gözaltı süresinin uzatıldığını belirterek, "Yeğenim E.G., telefonu yere çarptığı zaman benim yanımdaydı. E.G.'nin kriminal sonucu gelmediği için cuma gününe kadar gözaltı süresi uzatılmıştır. Sonuçlandığı zaman gerekli bilgiler verilecektir. İz, ısırık izidir. Isırık izi İstanbul'a gönderildi. Çocuk şu anda Diyarbakır'da ve gözaltında tutuluyor" diye konuştu.