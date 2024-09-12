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Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Gözaltılar Adliyeye Sevk Edildi

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Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili detaylar ve gözaltına alınan kişilerin sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı. Soruşturma, yerel makamlar tarafından yürütülmekte ve gelişmeler yakından takip edilmektedir.

DİYARBAKIR Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narin Güran

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