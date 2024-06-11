Diyarbakır Müzesi'nin 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, özel bir okulun öğretmen ve öğrencileri, İçkale Müze Kompleksi'nde Diyarbakır Müzesi'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Etkinlikte, Diyarbakır başta olmak üzere birçok yöreye özgü türküler seslendirildi, öğretmenler saz, öğrenciler ise erbane çaldı.

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, 1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesi'nin Cumhuriyet'in ilk müzelerinden biri olduğunu ve yıl dönümü etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğin 34'üncüsünün gerçekleştirildiğini dile getiren Gizligöl, "Bu yıl yaptığımız 33 etkinlikte devlet ve özel okullarla gerçekleştirdik. Bugün de bir özel okulla etkinlik gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır müzesi yaşayan bir müze. İçinde oldukça kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapıldığı yaşayan bir müzedir." dedi.

Gizligöl, bu yıl toplamda 90 etkinlik yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.