ABD'den vatandaşlarına 'Suriye' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD'den korkutan "Suriye" uyarısı: Hemen ülkeden çıkın
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"
İstanbul'da genç kız dördüncü kattan yere çakıldı

İstanbul'da genç kız dördüncü kattan yere çakıldı!

Diyarbakır Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 48 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 79 şüpheliden 48'inin tutuklandığı bildirildi. Operasyonda 4 milyar lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis ağına yönelik düzenlenen baskınlarda ruhsatsız silah ve birkaç miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 79 şüpheliden 48'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yaklaşık 6 ay boyunca sürdürülen çalışma sonucunda belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilirken, ekipler ara yakalamalarla 4'ü cezaevinde olmak üzere 79 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 10 araç, 7 ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 48'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.