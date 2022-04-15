DİYARBAKIR MERKEZLİ 6 İLDE TERÖR OPERASYONU: 105 GÖZALTI KARARI - Haberler

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DİYARBAKIR MERKEZLİ 6 İLDE TERÖR OPERASYONU: 105 GÖZALTI KARARI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR MERKEZLİ 6 İLDE TERÖR OPERASYONU: 105 GÖZALTI KARARI

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü belirtildi.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 6 İLDE TERÖR OPERASYONU: 105 GÖZALTI KARARI

DİYARBAKIR MERKEZLİ 6 İLDE TERÖR OPERASYONU: 105 GÖZALTI KARARI

DİYARBAKIR MERKEZLİ 6 İLDE TERÖR OPERASYONU: 105 GÖZALTI KARARI

DİYARBAKIR MERKEZLİ 6 İLDE TERÖR OPERASYONU: 105 GÖZALTI KARARI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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