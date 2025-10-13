Haberler

Diyarbakır Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 19 Tutuklama

Diyarbakır Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 19 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen geniş çaplı silah kaçakçılığı operasyonunda 79 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. 19 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR merkezli 13 ilde polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 79 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya illerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 şüpheli ile başka suçtan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 silah atölyesi ortaya çıkarıldı, 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6 bin 7 çeşitli çaplarda fişek, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 183 silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, 1 taşlama makinesi, 1 matkap, 1 lazer makinesi, 1 mengene, 1 torna makinesi, 1 balistik yelek ile 2 gram narkotik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğerleri hakkında ise işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünyanın gözü Gazze'de! Hamas, 7 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? 'Uzun sürecek' diyen profesör tarih verdi

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı

Belediyenin halk ekmek fabrikasında skandal! Hemen kapatıldı
Sebastian Syzmanski'den kornerden ağızları açık bırakan gol

Süper Lig'in yıldızı kornerden attı! Ağızları açık bırakan gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza veto

Bu kez veto! Fenerbahçeli oyuncuyu duyar duymaz reddetti
Sebastian Syzmanski'den kornerden ağızları açık bırakan gol

Süper Lig'in yıldızı kornerden attı! Ağızları açık bırakan gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.