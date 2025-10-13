Diyarbakır Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 19 Tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 13 ilde polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 79 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya illerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 şüpheli ile başka suçtan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 silah atölyesi ortaya çıkarıldı, 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6 bin 7 çeşitli çaplarda fişek, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 183 silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, 1 taşlama makinesi, 1 matkap, 1 lazer makinesi, 1 mengene, 1 torna makinesi, 1 balistik yelek ile 2 gram narkotik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğerleri hakkında ise işlem yapıldı.