Diyarbakır merkezli 11 ilde 827 milyonluk 'Sanal Kıskaç' operasyonu: 10 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 11 ilde düzenlenen 'Sanal Kıskaç' operasyonunda, sosyal medya üzerinden verdikleri sahte 'sıfır faizli kredi' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 17 şüpheli yakalandı. Hesaplarında 827 milyon 473 bin TL işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden 'sıfır faizli kredi' adı altında ilanlar vererek, vatandaşları oluşturdukları oltalama (phishing) sitelerine yönlendirip internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağlayarak para transferi yapan, çok sayıda kişiyi bu şekilde mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve kripto para hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin TL olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. 1 şüphelinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA