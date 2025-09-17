Haberler

Diyarbakır Merkezli Otobüs Irak'ta Alev Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Erbil kentinde bir yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Şoför, yolcuları tahliye edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR merkezli bir firmaya ait yolcu otobüsü, Irak'ın Erbil kentinden Türkiye'ye dönerken alev aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Irak'ın Erbil kentinde meydana geldi. Diyarbakır merkezli bir firmaya ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs şoförü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Diğer yandan otobüsün alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ERBİL (Irak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti

Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.