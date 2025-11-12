Haberler

Diyarbakır Merkezli Organize Suç Operasyonu: 25 Tutuklama

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, organize suç örgütüne yönelik 46 kişi gözaltına alındı. 25 şüpheli tutuklandı, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

DİYARBAKIR merkezli 3 ilde, kurşunlama, yağma, silahla yaralama, tehdit ve silah ticareti olaylarına karıştığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.D. ve M.D. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat destekli baskınlarda 46 şüpheli yakalandı. Operasyonda 17 tabanca, 5 tüfek, 504 fişek ve 2 balistik çelik yelek ele geçirildi. Örgütün, 13 iş yeri ve ikameti kurşunlama başta olmak üzere yağma, silahla yaralama, tehdit ve silah ticareti gibi 24 eyleme karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 21 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Haberler.com
