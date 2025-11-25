Diyarbakır Merkezli Fuhuş Operasyonunda 24 Gözaltı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan fuhuş soruşturması kapsamında, internet üzerinden fuhuşa aracılık eden 24 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak 6 ilde gerçekleştirilen operasyon devam ediyor.
Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden ilan vererek fuhuşa aracılık eden ve haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Diyarbakır, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 24 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel