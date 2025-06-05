Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Tutuklama

Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Tutuklama
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Diyarbakır'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İnternette oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan çeteye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İnternette oltalama (phishing) yöntemiyle araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıldıklarını belirten müştekiler, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine başvurdu.

Bunun üzerine yürütülen çalışma kapsamında ülke genelinde 286 kişiyi dolandırarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen, MASAK raporunda banka ve kripto hesaplarında 330 milyon 471 bin lira işlem hacminin olduğu saptanan şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Sakarya, Aydın ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 8 zanlıdan 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 3'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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