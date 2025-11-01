Haberler

Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 28 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da 'güvenli ödeme yöntemi' vaadiyle dolandırıcılık yapan 35 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 28 kişi tutuklandı, 641 milyon liraya el konuldu.

(DİYARBAKIR) -"Güvenli ödeme yöntemi vaadiyle" vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen "Dalgakıran" operasyonunda 28 kişi tutuklanırken, şüphelilerin hesaplarında bulunan 641 milyon liraya el konuldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte sosyal medya hesapları üzerinden "güvenli ödeme yöntemi vaadiyle" vatandaşları dolandıran şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin, ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu sistematik şekilde işlediklerini tespit etti.

Belirlenen şüphelilerin yakalanmalar için 24 Ekim'de Diyarbakır merkezli, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Dalgakıran" adı verilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) işlem hacim tutarının 641 milyon TL olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 2'si savcılıkta serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 33 kişiden 28'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı

Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.