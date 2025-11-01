Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 28 Tutuklama

(DİYARBAKIR) -"Güvenli ödeme yöntemi vaadiyle" vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen "Dalgakıran" operasyonunda 28 kişi tutuklanırken, şüphelilerin hesaplarında bulunan 641 milyon liraya el konuldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte sosyal medya hesapları üzerinden "güvenli ödeme yöntemi vaadiyle" vatandaşları dolandıran şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin, ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu sistematik şekilde işlediklerini tespit etti.

Belirlenen şüphelilerin yakalanmalar için 24 Ekim'de Diyarbakır merkezli, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Dalgakıran" adı verilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) işlem hacim tutarının 641 milyon TL olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 2'si savcılıkta serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 33 kişiden 28'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.