Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 18 Tutuklama

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Diyarbakır'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheli yakalandı, bunlardan 18'i tutuklandı. Dolandırıcılar, internet üzerinden faizsiz kredi arayanları hedef alarak banka hesaplarındaki paraları ele geçirmişler.

Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan kişilere ulaşıp kendilerini banka görevlisi gibi tanıtan, şüpheli işlem bahanesiyle edindikleri bilgiyle mağdurların banka hesaplarındaki parayı ele geçiren dolandırıcılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kurulan 30 kişilik özel ekip, iki ay süren çalışmada MASAK raporlarını ve yüzlerce banka hareketini inceledi.

Dolandırıcılar tarafından ele geçiren paraların, yurt dışı merkezli kripto ofislerine bağlı kripto cüzdanlar aracılığıyla yabancı ülkelere aktarıldığı ve bu ofislerde nakde çevrildiği saptandı.

Tespit edilen 25 zanlının yakalanması için Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu'da özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı "Akbaba" adı verilen operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 25 şüphelinin yakalandığı operasyonda pencereden atılan 2 ruhsatsız tabanca ile belgelerin yer aldığı dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan, MASAK tarafından hesaplarında 512 milyon lira şüpheli işlem tespit edilen zanlılara ait çok sayıda ev, iş yeri, araç ve banka hesabına el konuldu.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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