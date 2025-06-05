Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 13 Gözaltı

Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 13 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 13 kişi gözaltına alındı. Mağdurların şikayetleri üzerine başlatılan operasyonda toplamda 330 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde, oluşturdukları araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Hesaplarında 330 milyon 471 bin TL işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıldıklarını belirten mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışmada 286 kişiyi bu şekilde dolandıran şüphelilerin, banka ve kripto hesaplarında 330 milyon 471 bin lira işlem hacmi belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Sakarya, Aydın ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, önce lisansını alacak

Yerlikaya ilk kez açıkladı! Artık önüne gelen bu mesleği yapamayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

Ünlü oyuncu felç oldu! Güzelleşmek isterken sağlığını kaybetti
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.