Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Tutuklama

Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen 'Akbaba' operasyonunda, faizsiz kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 18'i tutuklandı, yaklaşık 512 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

DİYARBAKIR merkezli 14 ilde, faizsiz kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Akbaba' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, internet siteleri üzerinden faizsiz kredi arayanları hedef alan bir şebekenin, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 'hesabınızda şüpheli işlem var' bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Elde ettikleri paraları ise kripto cüzdanlar üzerinden yurt dışına aktarıp, kripto ofislerinde nakde çevirdikleri anlaşıldı.

SUÇ DELİLLERİNİ PENCEREDEN ATTILAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 kişilik özel ekip oluşturuldu. MASAK raporları incelendi, yüzlerce banka hareketi analiz edildi. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler, evlerine giren ekipleri görünce ellerindeki silahları ve içinde belgeler bulunan dizüstü bilgisayarı pencereden attı.

512 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait çok sayıda ev, iş yeri, araç ve banka hesabına el konuldu. Ekiplerin aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 18'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
Narin cinayetinde Hindistan merkezli yeni rapor: Nevzat Bahtiyar'ın evinin yakınında kaçırılmış

Narin cinayetinin seyrini değiştirecek rapor Hindistan'dan geldi
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi

Sahnede fenalaşan ünlü sanatçıdan haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı

Bodrum'da Salah'ı gören güzel oyuncu hemen telefonuna sarıldı
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü

Ciğerlerimiz yanıyor! Alevlerin sardığı köy tamamen küle döndü
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
İş İnsanı Fatih Fil'e silahlı saldırıda 'terör' şüphesi

İş insanına silahlı saldırıda terör şüphesi
Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı! Ağustosta görevi bitecekti

Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.