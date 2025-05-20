Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı, 6 Tutuklama

Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı, 6 Tutuklama
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Diyarbakır'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İnternetten yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye yönelik yapılan operasyonda, 33 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yatırım ve kazanç vaadiyle dolandırılan çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin Türkiye genelinde aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırarak 33 milyon 366 bin 573 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Diyarbakır merkezli, Gaziantep, Isparta, Antalya, Adana ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Diğer şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların banka ve kripto hesaplarında toplam 860 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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