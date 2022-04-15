Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 66'sı yakalandı - Haberler

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Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 66'sı yakalandı

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 66'sı yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 66'sı yakalandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 66'sı yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 105 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, İstanbul, Bitlis ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılardan 66'sı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 66'sı yakalandı

Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 66'sı yakalandı

Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 66'sı yakalandı

AA / Aziz Aslan - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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