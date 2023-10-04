DİYARBAKIR MERKEZLİ 3 İLDE HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 56 GÖZALTI

Diyarbakır merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 53 kilo 101 gram esrar, 1 kilo 989 gram eroin, 87 gram metamfetamin ve 2 tabanca ele geçirildi.

DİYARBAKIR(DHA)