DİYARBAKIR MERKEZLİ 21 İLDE TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 126'YA YÜKSELDİ
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Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan ve sokak eylemi gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltı sayısı 126'ya yükseldi.
Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan ve sokak eylemi gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltı sayısı 126'ya yükseldi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirilirken, operasyon sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
DİYARBAKIR,(DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel