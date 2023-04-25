Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı (2)
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GÖZALTI SAYISI 126'YA YÜKSELDİDiyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan ve sokak eylemi gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltı sayısı 126'ya yükseldi.
GÖZALTI SAYISI 126'YA YÜKSELDİ
Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan ve sokak eylemi gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltı sayısı 126'ya yükseldi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirilirken, operasyon sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel