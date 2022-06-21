Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı

DİYARBAKIR merkezli 11 ilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 04.00'te startını verdiği, 4 bin 200 polisin katılımıyla sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda aralarında 2 'baroniçe'nin de olduğu 213 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Diyarbakır'dan yöneten Bakan Soylu, "Diyarbakırımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler olmak üzere, baronlar ve baroniçeler başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. Kalanları da gözaltına alınacaklardır " dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle, büyük çoğunluğunun metamfetamin satıcısı olduğu şüphelilerinin oluşturduğu örgüte yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun startıyla hava destekli 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 200 polis görev alıyor. Ayrıca 20 narkotik madde arama köpeğinin de bulunduğu operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adreste aramalar gerçekleştiriliyor.