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Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te sağlık çalışanlarından İsrail'e 'Sessiz Yürüyüş' protestosu

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DİYARBAKIR, Mardin ve Siirt'te görevli sağlık çalışanları, İsrail'e tepki göstermek amacıyla, 4 dilde hazırladıkları dövizlerle 'Sessiz Yürüyüş' düzenledi.

DİYARBAKIR, Mardin ve Siirt'te görevli sağlık çalışanları, İsrail'e tepki göstermek amacıyla, 4 dilde hazırladıkları dövizlerle 'Sessiz Yürüyüş' düzenledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te sağlık çalışanları, 'sessiz yürüyüş' eylemi düzenledi. Diyarbakır'daki hastanelerde görev yapan doktorlar ve Dicle Üniversitesi öğrencileri, Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisinden başlayarak, farklı dillerde hazırladıkları dövizlerle tarihi Ulu Camisi'ne kadar 'Sessiz Yürüyüş' düzenledi. Grup adına açıklama yapan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Ali Sav, "İşgalci İsrail güçleri, Gazze'de, hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını hesapsızca bombalıyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle 7 binden fazlası çocuk olmak üzere 18 binden fazla Filistinli öldürüldü, en az 50 bin kişi yaralandı. Gazze'de en az 283 sağlık çalışanı öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 farklı hastane ve hizmet dışı bırakılan 100'den fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık tesislerine toplamda 212 saldırı düzenlendi. Hiçbir şeyden çekinmeksizin soykırım yapılabilen bir dünyada, 'insan hakları' içi boş bir masaldan fazlası değildir. Bundan böyle ne İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, ne Cenevre Sözleşmesi'nin ne de dikkate değer bulunan diğer insan hakları metinlerinin bir geçerliliği kalmıştır. Buradan tüm dünyadaki öğrenciler, sağlık çalışanları, hukukçular, ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz" dedi.

Mardin'de çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kadar yürüdü. Siirt'te de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen doktorlar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde, Kızılay şubesine kadar yürüdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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