DİYARBAKIR, MARDİN VE BİNGÖL'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

DİYARBAKIR, Mardin ve Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır'daki program Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterileri yapıldı. Askeri birliklerle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli birimlerinin Türk bayraklarıyla yaptıkları geçişinin ardından askeri helikopterlerin pilotları gösteri gerçekleştirdi. Etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, vali yardımcıları ve kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şehit aileleri ve yakınları, gaziler, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Tören birliklerin geçişinin ardından sona erdi.

MARDİN

Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten şiiri de Mehmet Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Zeynep Ökmen okudu. Daha sonra, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük binasındaki törene geçildi. Buradaki kabul töreninin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı sona erdi.

BİNGÖL

Bingöl'deki, kutlamalar, Valilik önünde Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunması ve günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.