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Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 9 günlük tatilde 13 kişi boğuldu

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Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 13 kişi girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde havaların mevsim normallerinin üstünde sıcak olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gölet ve nehirlerin yolunu tuttu. Diyarbakır'da 9, Batman'da 3 ve Mardin'de 1 kişi olmak üzere toplam 13 kişi girdikleri suda dengelerini kaybetti. İhbarlar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlar, çalışmalar sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla defnedildi.

Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 9 günlük tatilde 13 kişi boğuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 13 kişi girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde havaların mevsim normallerinin üstünde sıcak olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gölet ve nehirlerin yolunu tuttu.

Diyarbakır'da 9, Batman'da 3 ve Mardin'de 1 kişi olmak üzere toplam 13 kişi girdikleri suda dengelerini kaybetti. İhbarlar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlar, çalışmalar sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

Kurban Bayramı Diyarbakır Mardin Batman Güncel Haberler

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