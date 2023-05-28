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Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bingöl, Batman ve Elazığ'dan Seçim Görüntüleri

Güncel Haberler

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bingöl, Batman ve Elazığ'dan seçim gününe dair canlı ve detaylı görüntüler paylaşıldı. Vatandaşların oy kullanma sürecinden sandık ve oy pusulası görüntülerine kadar geniş bir yelpazede kaydedilen görüntüler, seçim gününe dair detaylı bir belge niteliği taşıyor.

Görüntü Dökümleri

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DİYARBAKIR

Görüntüler canlı verildi

Ayrıca Seçim ek koduyla Diyarbakır FTP geçildi

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MARDİN

Vatandaşlar oy kullanırken genel ve detay görüntüler

Oy kullanmaya gelen vatandaşların seçmen kağıdına bakarken

Oy pusulasından görüntüler

Sandıktan görüntüler

Oy kullanan vatandaşın imza atması ve detaylar

Haber-Kamera Salih KESKİNMARDİN,(DHA)

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ŞIRNAK

Oy Vermeye gelenler

Oy pusulaların sayımı

Oy kullanma Kabinleri

Oy kullananlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK,(DHA)

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BİNGÖL

Oy kullanılan okuldan detaylar

Oy kullanan vatandaşlar

Genel ve detaylar

Haber- KameraAziz ÖNAL-Bülent TEMİZBİNGÖL,(DHA)

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BATMAN

Vatandaşların oy kullanılacak okula gelişinden görüntü

Oy kullanma işleminden görüntü

Sandıktan görüntü

Genel ve detay videolar

Haber-Kamera Bayram AYHANBATMAN, (DHA)

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ELAZIĞ

Oy kullanımından detay

Görevlilerden detay

Genel ve detay

Haber - Kamera Tekin YALÇINKAYAELAZIĞ, (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır DHA Güncel Haberler

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