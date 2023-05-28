Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bingöl, Batman ve Elazığ'dan Seçim Görüntüleri

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bingöl, Batman ve Elazığ'dan seçim gününe dair canlı ve detaylı görüntüler paylaşıldı. Vatandaşların oy kullanma sürecinden sandık ve oy pusulası görüntülerine kadar geniş bir yelpazede kaydedilen görüntüler, seçim gününe dair detaylı bir belge niteliği taşıyor.