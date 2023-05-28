Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bingöl, Batman ve Elazığ'dan Seçim Görüntüleri
Güncel Haberler
Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bingöl, Batman ve Elazığ'dan seçim gününe dair canlı ve detaylı görüntüler paylaşıldı. Vatandaşların oy kullanma sürecinden sandık ve oy pusulası görüntülerine kadar geniş bir yelpazede kaydedilen görüntüler, seçim gününe dair detaylı bir belge niteliği taşıyor.
Görüntü Dökümleri
------------------------
DİYARBAKIR
Görüntüler canlı verildi
Ayrıca Seçim ek koduyla Diyarbakır FTP geçildi
---------------------
MARDİN
Vatandaşlar oy kullanırken genel ve detay görüntüler
Oy kullanmaya gelen vatandaşların seçmen kağıdına bakarken
Oy pusulasından görüntüler
Sandıktan görüntüler
Oy kullanan vatandaşın imza atması ve detaylar
Haber-Kamera Salih KESKİNMARDİN,(DHA)
---------------
ŞIRNAK
Oy Vermeye gelenler
Oy pusulaların sayımı
Oy kullanma Kabinleri
Oy kullananlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK,(DHA)
-------------------
BİNGÖL
Oy kullanılan okuldan detaylar
Oy kullanan vatandaşlar
Genel ve detaylar
Haber- KameraAziz ÖNAL-Bülent TEMİZBİNGÖL,(DHA)
--------------
BATMAN
Vatandaşların oy kullanılacak okula gelişinden görüntü
Oy kullanma işleminden görüntü
Sandıktan görüntü
Genel ve detay videolar
Haber-Kamera Bayram AYHANBATMAN, (DHA)
-----------------
ELAZIĞ
Oy kullanımından detay
Görevlilerden detay
Genel ve detay
Haber - Kamera Tekin YALÇINKAYAELAZIĞ, (DHA)