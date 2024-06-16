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Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da Vatandaşlar Bayram Namazını Kıldı

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Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılarak bayramlaştı. Diyarbakır'da Ulu Cami'de saf tutan vatandaşlar, bayramın İslam aleminde barış ve kardeşlik getirmesini diledi. Mardin'de tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar bayram namazını kıldıktan sonra Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti. Siirt'te cami bahçesinde saf tutan vatandaşlar Filistinliler için dua etti. Batman'da Hamidiye Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından hutbe okundu ve dualar edildi.

Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılarak bayramlaştı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami'de vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

Vatandaşlardan Halil Parlak, bayram namazını Ulu Cami'de kılmanın kendisine huzur verdiğini belirterek, "Bayramın bütün İslam alemine barış, huzur, kardeşlik getirmesini diliyorum. Özellikle Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. İsrail'i lanetliyoruz. Gelecek bayramı hep birlikte barış ve kardeşlik içinde geçirmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla bayram namazı için camiye gelen Emrah Soylu da bütün İslam aleminin bayramını kutladığını dile getirerek, namazın ardından evde ailesiyle bayramlaşacağını kaydetti.

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları tarafından da cami çıkışında vatandaşlara şeker ikram edildi.

Mardin

Mardin'de çok sayıda vatandaş merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye, bayramı namazını kılmak için geldi.

Kılınan bayram namazı ve yapılan duaların ardından cemaat bayramlaştı.

Vatandaşlar daha sonra camide bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Siirt

Siirt'te bayram nedeniyle kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.

Bazı camilerde yer bulamayan vatandaşlar cami bahçesinde bayram namazı için saf tuttu.

Halid Bin Velid Camisi'nde okunan hutbede, Filistinliler için dua edildi.

Vatandaşlar namazın ardından bayramlaştı.

Batman

Batman'da Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar, camileri doldurdu.

Bayram namazını kılmak için Hamidiye Camisi'ne gelenler, sabahın erken saatinde saf tuttu.

Kılınan namazın ardından hutbe okundu ve dualar edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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