Diyarbakır-Mardin karayolunda sakatat yüklü minibüs dereye uçtu, 5 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. Baran Solmaz yönetimindeki 21 VCE 77 plakalı sakatat yüklü kapalı kasa minibüs, kontrolden çıkarak Zemzem Deresi'ne uçtu. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel