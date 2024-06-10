Diyarbakır-Mardin karayolunda sakatat yüklü minibüs dereye uçtu, 5 kişi yaralandı
Diyarbakır-Mardin karayolunda kontrolden çıkarak dereye uçan sakatat yüklü kapalı kasa minibüsteki 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. Baran Solmaz yönetimindeki 21 VCE 77 plakalı sakatat yüklü kapalı kasa minibüs, kontrolden çıkarak Zemzem Deresi'ne uçtu. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.