Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'da Anıtpark'ta düzenlenen törene, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulselam İnceören, gaziler ve yakınları katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Siraç Sezer konuşma yaptı.

Törenin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, müdürlük hizmet binasından Valilik önüne kadar "Kahramanlarla Yürüyoruz" yürüyüşü düzenlendi.

Kortej yürüyüşüne, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Vali Tuncay Akkoyun, Füze Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yalbır ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mardin Muharip Gaziler Derneği adına gazi Ali Candemir, konuşma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı törenin ardından kortej yürüyüşü yapıldı.

Katılımcılar, Hükümet Konağı'ndan taşıdıkları büyük Türk bayrağı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına Kıbrıs gazisi Mehmet Güneştekin, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zaferlere ulaşmış, ecdadını örnek alarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde sayısız zaferlerle birlikte 15 Temmuz'da da FETÖ'nün hain ve sinsi darbe girişimine topyekun millet olarak şehitleriyle, gazileriyle tarihe not düşmüştür. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ile Türkiye'yi bölmeye çalışan hainlere gerekli dersi vermiştir."

Törene Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, il protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Siirt

Siirt'te de Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesi önünde bir araya gelen gaziler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Valilik, Garnizon ile Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Seydi Salman ve Gazi Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Gazel Gözde Güzeltaş tarafından günün önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Buradaki törenin ardından Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu ziyaret edildi.

Törene, Vali Kemal Kızılkaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve gaziler katıldı.

Bingöl

Bingöl'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Genç Caddesi'nde bir araya gelen il protokolü ve gaziler, Valiliğe kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Gazi Sever, gazi ve şehit dernekleri, gazi ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Valilik önünde düzenlenen törende de, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program konuşmaların ardından, protokol üyelerinin Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği'ni ziyaretiyle sona erdi.

Şırnak

Şırnak Valiliği bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ile başlayan kutlama programı, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda devam etti.

Burada İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, anıta karanfiller bırakıldı.

Daha sonra Vali Cevdet Atay, gazilerin evlerini ziyaret etti.

Programa 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinası Güçlü, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, kamu kurum, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.