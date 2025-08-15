Diyarbakır Lice'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, kırsal bir alanda çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında toplamda yaklaşık 29 hektar alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Güldiken Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, yaklaşık 18 hektar tarım ve 11 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

