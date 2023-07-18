Diyarbakır Lice'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını, 20 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri, alevlerin yeniden canlandığı noktaları dronlarla tespit ederek itfaiye ekiplerine yönlendiriyor. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.