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Diyarbakır Lice'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını, 20 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri, alevlerin yeniden canlandığı noktaları dronlarla tespit ederek itfaiye ekiplerine yönlendiriyor. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

20 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlerin yeniden canlandığı noktalar jandarma tarafından dron ile tespit edilerek itfaiye ekipleri bu bölgelere yönlendiriliyor. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır Jandarma İtfaiye Güncel Haberler

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